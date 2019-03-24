هل يقع الطلاق إذا حلف به شخص لإجبار الضيف على الطعام وغيره؟.. “المغامسي” يجيب | فيديو

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، إن الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام وغيره، يسمى الطلاق المعلق، وله ضربان؛ إما أن يكون صاحبه أراد به الطلاق فعلاً، أو لم يرد به ذلك.
وأضاف المغامسي، في لقائه ببرنامج “الأبواب المغلقة” على قناة “mbc”، أن الحالة الأولى، وهي إن كان الزوج بينه وبين زوجته شيء فأراد أن يفارقها وعلق الطلاق بشيء آخر، فمتى وقع هذا الشيء، وقع الطلاق بموجبه.
وأشار إلى أن الحالة الثانية تجري بحسب العادات، فقد اعتاد الناس في السعودية على الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على تناول الطعام مثلاً، فإن لم يرد الحالف بذلك الطلاق فلا يقع؛ بسبب عدم الاستجابة للحلف.
ولفت المغامسي إلى أن بعض العلماء يرون بلزوم الكفارة في الحالة الثانية، فالمسألة فيها خلاف، بيد أن الأحرى بكل مؤمن ومؤمنة ألا يجري هذا الكلام على لسانه.
متصل: ما حكم الحلف بالطلاق لإجبار الضيف على الغداء وغيره؟ هل يقع الطلاق؟#الأبواب_المتفرقة@alabwab pic.twitter.com/v4mGzEbhTg
— MBC1 (@mbc1) March 23, 2019