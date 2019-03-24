وزير الإسكان يسلم أراضي مجانية لمستفيدي “سكني” في حائل

سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل أراضي مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة حائل، خلال جولته التفقدية لمشاريع الوزارة في المنطقة.
كما التقى الوزير بعدد من المواطنين المسجلين في قوائم «الإسكان» واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وخدمات الوزارة التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة.
وأكّد وزير الإسكان خلال لقائه المواطنين على حرص القيادة الرشيدة بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن، مشدداً على أن وزارة الإسكان تعتبر المواطن هو الشريك الحقيقي لها، وأن ما تقدمه من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير جميع إمكاناتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم، وفقا لـ”عكاظ”.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على توفير جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية لجميع المواطنين المسجلين في قوائمها، وتسريع تملكهم للسكن الملائم لهم، مضيفاً: «أن الوزارة تُراعي رغبات جميع المواطنين الراغبين في التملك، من خلال استمرار التسليم في المشاريع سواء للوحدات السكنية، أو الأراضي المجانية، إضافة إلى توفير خيار القروض العقارية المدعومة للمواطنين الراغبين في خياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق».
ودعا المواطنين للتواصل مع الوزارة للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم لهم، حيث إن جميع منسوبي الوزارة يعملون لهذا الهدف، ويسعدون بتقديم الخدمة للمواطن من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة.