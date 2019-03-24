وظائف شاغرة في “الجمارك” للجنسين بمختلف منافذ المملكة.. تعرّف على الشروط وموعد التقديم

الرئيسية أنحاء الوطن وظائف شاغرة في “الجمارك” للجنسين بمختلف منافذ المملكة.. تعرّف على الشروط وموعد...
أعلنت الجمارك السعودية عن عدد من الوظائف الجمركية الشاغرة للرجال والنساء، بمختلف منافذ المملكة، على مسمى “مفتش جمركي مؤقت”.
وأوضحت الجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، شروط القبول، لافتة إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد 24 مارس، ولمدة 14 يوما.
ومن بين الشروط التي وضعتها الجمارك، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات، كيمياء فيزياء، قانون، إدارة أعمال)، بمعدل لا يقل عن 3.75 من أصل 5 أو ما يعادلها.
كما اشترطت ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 سنة ميلادية، وأن يتمكن من اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلة الشخصية، والفحص الطبي.