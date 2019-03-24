وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين في 3 مدن بالمملكة.. تعرّف على التفاصيل

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين.
وأوضحت أن الوظائف هي: رئيس إدارة العلاقات التجارية (الرياض)، رئيس العلاقات التجارية (الرياض)، فني صيانة محركات (الرياض)، فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض)، مدير مالي (الرياض)، فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف)، قائد أول قوارب (الظهران)، مشرف فني متجر التسليح- التايفون (الطائف).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م، ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر(الرابط) .