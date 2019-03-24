٤٠ ميدالية بتوقيع أصحاب الهمم

“تعد الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص حدثاً عالمياً فريداً، لا تنحصر أهميته في مجالات التنافس الرياضي، حيث يساهم في ترسيخ قيم العزيمة والتكامل والوحدة والاعتزاز كما أنه يهدف إلى تطوير المجتمع عبر الاهتمام بأصحاب الهمم، ومنحهم فرصة الاندماج في المجتمع ليكون لهم دور فاعل، بالاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وتمثل مثل هذه الأحداث أيضاً فرصة مثالية لتطوير السلوك الاجتماعي الإيجابي تجاه أصحاب الهمم.
قبل أيام قلايل فازت العاصمة الإماراتية أبوظبي كأول مدينة عربية وخليجية بل وعلى مستوى الشرق الأوسط، بأستضافة الألعاب العالمية خلال الفترة من 14 إلى 22 مارس 2019م، والتي أقيمت نسختها الأولى عام 1968 بمدينة شيكاغو الأميركية لتحصل أبوظبي على هذا الشرف بعد 51 عاماً من تدشين النسخة الأولى للألعاب العالمية الصيفية.
تواجد قرابة 7500 لاعب ولاعبة من 176 دولة حول العالم، وأكثر من 3000 مدرب وإداري وعضو بالأجهزة الطبية في كل بعثة، وتقريبا نحو 20 ألف متطوع من عملوا على توفير كل الخدمات بأعلى جودة للمشاركين كافة في الحدث.
المملكة العربية السعودية حاضرة بدورها وكعادتها رقم صعب في كل المحافل الدولية وعلى كآفة المستويات والإنشطة، حيث شاركت في هذا الحدث الرياضي ببعثة ضمت خمسين رياضياً من أصحاب “الهمم”، فقد مثّل المملكة العربية السعودية في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً شاركوا في 10 ألعاب رياضية، شملت كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينج والرياضات الموحدة، كما رافق الفريق وفدٌ ضم 200 متطوع وطبيب وفرد من عائلات الرياضيين،
وأثمرت مشاركة فريق الأولمبياد الخاص السعودي عن نيل 40 ميدالية في مختلف المسابقات، منها 18 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و13 برونزية؛ الأمر الذي يعد أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الخاص، على النحو التالي:
“أم الألعاب” القوى حقق فريق المملكة سبع ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، وفي كرة السلة ميداليتين ذهبية وفضية، وفي منافسات البوتشي ثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية، وفي البولينغ ميدالية فضية وميدالية برونزية، وفي رفع الاثقال ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية، وفي التزلج ميدالية ذهبية، وفي السباحة ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات، وفي تنس الطاولة ميداليتين ذهبية وفضية، وأخيراً ميدالية برونزية في الترايثلون”.
لا يبقى إلا القول بأن كل الإنجازات وجميع ما تحقق ويتحقق اليوم من نجاحات وإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية للمملكة العربية السعودية يعود الفضل الأكبر في الوصول إليه بعد توفيق الله لقيادة المملكة الرشيدة، من خلال المتابعة والدعم الدائمين والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين ـ رعاهما الله، والقيادة الرياضية.
كُن بخير عزيزي القارئ حتى ألقاك بمضمار رياضي جديد أن شاءالله ،،