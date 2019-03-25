الرئيسية رياضة الاتحاد السعودي يعلن دعمه للشيخ سلمان آل خليفة في الانتخابات الآسيوية
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقررة في 6 إبريل المقبل في الجمعية العمومية التي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور وذلك انطلاقاً من اطلاعه على برنامجه للسنوات الأربع المقبلة .
ويؤكد الاتحاد السعودي ثقته بأن يواصل الشيخ سلمان عمله الدؤوب بعد فوزه في الانتخابات المقبلة في قيادة كرة القدم في القارة الآسيوية لآفاق بعيدة من النجاحات بما يسهم في تطويرها في مختلغ الجوانب وعلى كافة الأصعدة .