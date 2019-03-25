الجهني: موسم “بياع الخبل عباته” لم ينتهي.. ويتوقع عودة البرد بدءاً من الغد وحتى الأسبوع المقبل

توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني استمرار نشاط الرياح الجنوبية الرطبة على أجزاء من المملكة اليوم (الإثنين)، مع زيادة فرص هطول الأمطار.
وبّين الجهني وفقاً لـ”سبق”، أن الرياح ستتأثر بها أجزاء من شمال شرق المملكة وجنوب القصيم ومناطق الرياض والشرقية ومكة، لافتاً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الحالة ناتجة عن اقتراب كتلة باردة علوية تسبب استثارة في الرياح وبناء سحب غزيرة المطر، مبيناً أن ذروة الحالة ستتركز على أقصى شمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والرياض والمنطقة الشرقية.
ولفت إلى أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدايةً من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجات الحرارة حول 6 درجات على الحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقة تبوك وحائل، وحول 14 درجة على القصيم والرياض وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والمدينة.
وأشار الجهني إلى أن المنطقة لا زالت في فترة “بياع الخبل عباته” حيث يتوقع حدوث انخفاض ملحوظ لدرجات الحرار خلال الأسبوع الحالي والذي يليه، بعدها تستقبل المنطقة منخفضات جوية ممطرة حتى نهاية شهر إبريل المقبل.