“السعودية للكهرباء”: إطلاق “مهرجان نور للثقافة والفنون” 31 مارس الجاري لـ 7 أيام

الرئيسية الشركات “السعودية للكهرباء”: إطلاق “مهرجان نور للثقافة والفنون” 31 مارس الجاري لـ 7...
عقدت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، مؤتمراً صحفياً في مقر نادي الشركة بالرياض، بحضور إعلاميين وإعلاميات من صحف وقنوات إذاعية وتلفزيونية محلية وإقليمية وعربية، أعلنت فيه عن إطلاق “مهرجان نور للثقافة والفنون”، الذي تنظمه “السعودية للكهرباء” في 31 مارس الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء، ويستمر لسبعة أيام، في حفل كبير سيصاحبه أوبريت يحاكي الانسان والثقافة والفن .
وفي بداية المؤتمر، تحدث المشرف العام على المهرجان الدكتور سعد البازعي، قائلاً: “يأتي هذا المهرجان الثقافي الفني تفاعلا من الشركة السعودية للكهرباء مع المحيط الاجتماعي والحياة الثقافية في المملكة واضطلاعا من الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في دعم الحياة الثقافية بمختلف وجوهها”.
وأكد البازعي، أن “المهرجان يعضد جهود قطاعات الثقافة والفنون في المملكة في تحقيق أهداف خطة التطوير ٢٠٣٠ في الوصول بالمملكة إلى مراتب عليا في الإسهام الثقافي والفني”.
وأوضح المشرف العام على المهرجان، أن إدارته حشدت بدعم من مسؤولي الشركة، مناشط وعناوين وأسماء قادرة على تحقيق هذا الهدف (بإذن الله)، لاسيما أن حجم التفاعل حتى الآن يبعث على تفاؤل كبير بمهرجان استثنائي.
وبيّن الدكتور البازعي، أن حضور المهرجان مجاني، ومفتوح لكافة فئات المجتمع رجالاً ونساء من مختلف الأعمار، واستعرض بعدها فقرات حفل الافتتاح وأجندة المهرجان خلال أيامه السبعة، حيث سيتضمن، جلسات ثقافية وندوات وأمسيات شعرية، يشارك فيها من نجوم الثقافة والفن المحليين والعرب، أمثال الدكتور سحمي بن ماجد الهاجري الناقد المعروف، والدكتور عبد السلام الوايل.
ويستضيف المهرجان في ندوة “تيارات الفن التشكيلي” الدكتور محمد بن صالح الرصيص، أستاذ الفنون والفنان التشكيلي المعروف، والفنانة التشكيلية المعروفة نجلاء السليم، وعبد الله القنيني المتخصص في النقد الفني.
ويشارك في ندوة “روايات فائزة”، الدكتورة نورة القحطاني أستاذة الأدب الحديث بجامعة الملك سعود، والروائي المعروف عبده خال، الفائز بجائزة البوكر، والروائية أميمة الخميس الفائزة بجائزة نجيب محفوظ.
أما في ندوة “فن الترجمة”، فسيتحدث تركي السديري الكاتب بصحيفة الحياة، والاستاذ راضي النماصي، والاستاذ حمد الشمري، الذي صدرت له عدة أعمال مترجمة، والاستاذ خالد العوض المهتم في فنون الترجمة وأشكالها.
وتستضيف ندوة “مستقبل الأفلام السعودية”، كلا من الاستاذ سلطان البازعي الرئيس السابق لجمعية الثقافة والفنون، والاستاذ طارق الخواجي الكاتب والناقد السينمائي، كما ستحدث الاستاذ عبدالمجيد الكناني والاستاذة هند الفهاد، وهما أحد ألمع المخرجين السينمائيين السعوديين الشباب.
وسيتحدث في ندوة “الموسيقى والروح”، كل من يحيى زريقان مديراً للندوة والموسيقار ممدوح الجبالي، عازف العود والملحن والمؤلف الموسيقى المصري، وطلال باغر الملحن السعودي المعروف والأستاذ أحمد الواصل، وفي ندوة الفلسفة يتحدث الاستاذ عبد الرحمن مرشود والاستاذ شايع الوقيان، وهما من المثقفين السعوديين المعنيين بالفلسفة.
وتستضيف جلسة الـ “برودكاست”، كلا من الاستاذ رامي طيبة والدكتور محمد قاسم، المتخصص في الهندسة الإلكترونية، وحسين الحباب، مقدم برامج والاستاذ عبدالله الحواس
وفي مجال الموسيقى، يستضيف المهرجان الاستاذ يحيى مفرح زريقان، الإعلامي والناقد الفني، يشاركه الاستاذ أحمد الواصل المؤلف والباحث في المجال الفني الغنائي. ويحيي اثنان من أبرز الشعراء السعوديين، هما الشاعر أحمد الملا، والشاعر محمد إبراهيم يعقوب، أمسية شعرية.
كما سيقدم المهرجان فقرة خاصة، بعنوان: “صوت الأرض”، تكريماً لمسيرة الفنان الراحل طلال مداح، ودوره في إثراء الحركة الفنية في المملكة والمنطقة العربية.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء” دشنت في وقت سابق، الموقع الإلكتروني الرسمي لمهرجان نور للثقافة والفنون www.noorfestival.com يحتوي على نبذة تعريفية عن المهرجان ورسالته، وأقسامه التي تشمل: (نور السمر، ونور الفن، ونور الطفل، ونبذة تعريفية عن المتحدثين في المهرجان، والمكتبة الخاصة والفعاليات المتنوعة، واستوديو خاص يوثق كافة تفاصيل المهرجان.(
وفي ختام المؤتمر، شكر المشرف العام على المهرجان كافة الإعلاميين والإعلاميات، على حضورهم وتفاعلهم، وأكد على دورهم الكبير الذي يضطلعون به في دعم الإعلام الهادف، وتعزيز دور المهرجانات والمناشط التي تساهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية وأعمال الترجمة، وإسهامات المملكة في تنمية الثقافة والفن العربي والوصول بها إلى العالمية من خلال الترجمات للغات العالمية الحية.
وتأمل “السعودية للكهرباء” في أن يساهم المهرجان في دعم المشهد الثقافي والفني في المملكة والمنطقة العربية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير الحركة الثقافية، من خلال الفعاليات والأنشطة النوعية التي سيقدمها “مهرجان نور للثقافة والفنون” هذا العام.