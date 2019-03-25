تعليم ينبع يُنفذ درسًا تطبيقيًا في مادة العلوم وفق منحى STEM

رعت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة حميدي الفايدي اليوم الدرس التطبيقي الذي نفذته المتوسطة الثانية عشر بينبع البحر، وأعدتهُ المعلمة رهام النزاوي، في مادة العلوم وفق منحى STEM للصف الثالث متوسط بعنوان (الدوائر الموصولة على التوالي وعلى التوازي) وذلك بحضور رئيسة قسم الموهوبات غادة سليمان الحويطي ومشرفة العلوم حنان باخت الرفاعي وعدد من القيادات التربوية في الإدارة.
وأوضحت “النزاوي” أن الدرس التطبيقي يقوم على حل المشكلات من خلال دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة، ويهدف إلى تعزيز مهارات التفكير العليا والتفكير المنطقي والتطبيق المكثف للأنشطة العملية، مما يهيئ الطالبات لمواجهة التحديات المستقبلية، من اجتياز للاختبارات الدولية والمسابقات المحلية والعالمية.
وفي ختام الدرس أثنت “الفايدي” على الجهود التي بُذلت من فريق العمل بالمدرسة، والأداء المتميز من المعلمة، مشيرةً إلى أهمية هذه الدروس التطبيقية في إكساب الطالبات القدرات والمهارات العقلية المختلفة، والقدرة على تطبيقها في المواقف الجديدة وحل المشكلات التي تواجههم.