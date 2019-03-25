ثورة في الحب والحرية

التغيير ليس بتلك السهولة التي نتوقعها احينا، الارتباط المجتمعي الوثيق بالنصوص الدينية المتشددة هو من أكبر العوائق للحرية التي يسعى لها الفرد، تجعل تلك النصوص العادات والتقاليد الاجتماعية هجومية ضد المختلف، بل تحول المقبول لغير مقبول والعكس كذلك، الصعوبة تكتمل في محاولة الموافقة بين الرغبات الشخصية الحقيقية وبين رغبات الأهل والأصدقاء، إما أن تكون أنت وإما أن تكون هم، أو تكون كالسواد الأعظم من المجتمع المتدين وهو أن تنافق، الظاهر مخالف للباطن.
معالم الحياة الجديدة بدأت تظهر على المجتمع السعودي، هناك من سيتقبلها وهم الشريحة التي كانت سبب في وجودها، اخرين سيرفضونها ثم يتبع رفضهم قبول بها، هذا القبول سيدخلهم في صراعات، تبدأ من أنفسهم وتستمر لمن حولهم، قد يقبل المظهر الجديد للحياة الرجال لكنهم سيرفضونها على النساء من ذويهم، ربما ينتقل مجتمع قديم بالكامل للحداثة ويتخلى عن الماضي الذي يرتبط به ارتباط وثيق، وهذه لها اثار كبيرة على الاسرة المستقرة.
المشكلة بكل بساطة هي في ثقافة الحرية وفهمها، في قبول الفطرة البشرية التي مهما نحاول بالدين الخروج منها، إلا أننا نعود لها، علينا الاعتراف بالمشكلة، الاعتراف هو من يجعلنا نجد حلول لمشاكلنا، حينما نعترف بالحرية لأنفسنا، بالتأكيد سنقبل بها على غيرنا، حين نعترف ببشريتنا، وأن الخطأ وارد، سنعذر أخطاء الغير، ونعمل بتوافق وتصالح على الإصلاح، هذا بالتأكيد أمر صعب لكن يجب أن نبدأ به حتى يصل للأجيال القادمة بسهولة.
نحن في عهد الثورات، ثورة حب، ثورة إنسانية، ثورة فن وثقافة، والأهم ثورة حرية، وكعادة الثورات فيها كل المجتمع ينخرط، وكعادة الثورات لابد لها أن تنتصر، الحب قادم، وكذلك الإنسانية التي لطالما كبلتها قيود دينية خلقها متشددون، الثقافة والفن والحرية قادمة عليك القبول بها والترحيب وإلا ستضطر للجري خلفها لكن حينها ربما لن تصل لها بعد تخطيها لك.