رولان بارت والتصوير الفوتوغرافى

قام الفيلسوف الفرنسى رولان بارت بمحاولتين بحثيتين لمقاربة الصورة الفوتوغرافية، واحدة سيميوطيقية في عام 1961 من خلال مقالة بعنوان “مسئولية الأشكالThe Responsibility of Forms والأخرى فينومينولوجية في عام 1984 من خلال كتاب صغير بعنوان “الغرفة المضيئة”
La Chambre Claire”” ومنذ الوهلة الأولى تتبدى الروح التي يتعامل بها بارت مع كل دراسة منهما، حيث تغلب الصرامة العلمية علي الأولى، بينما تشيع الروح العاطفية والأدبية في الدراسة الأخيرة.
يستهل بارت دراسته السيميوطيقية بالتأكيد علي أن الصورة ليست هي الواقع، وإنما تمثيله التام، وأن التشابه التام الذي يستشعره الحس المشترك هو الذي يحدد الفوتوغرافيا. وبهذا الاعتبار يتبدى الوضع الخاص للصورة الفوتوغرافية، “إنها رسالة بدون شفرة، عرض من خلاله ينبغي أن نلخص النتيجة الهامة: الرسالة الفوتوغرافية هي رسالة مستمرة”.
ويؤكد بارت علي تفرد الصورة الفوتوغرافية بهذه الخاصية. فهناك رسائل أخرى عديدة تبدو للوهلة الأولى بدون شفرة، غير أنها في حقيقة الأمر تنطوي في داخلها علي معنى ثاني يختبئ وراء المعنى المباشر الذي يحدده قانون المماثلة أو المشابهة. فكل فنون إعادة
الإنتاج الشبيه بالواقع مثل الرسومات والتصاوير والأفلام والأداءات المسرحية، هي عبارة
عن رسائل تُطور، بأسلوب واضح وغير مباشر، وراء المضمون المتشابه نفسه
(المشهد، الموضوع، الطبيعة الساكنة)، رسالة تكميلية، هي ما نطلق عليها بنحو شائع أسلوب Style إعادة الإنتاج. ويكون الدال في هذه الرسالة هو معالجة المبدع للصورة، ويكون المدلول، سواء أكان جمالياً أو إيديولوجياً، معبراً عن ثقافة معينة للمجتمع متلقي الرسالة. ويلخص بارت هذا المعنى قائلاً : “كل هذه الفنون المعتمدة علي التقليد (المحاكاة) تحتوى علي رسالتين : رسالة صريحة، وهي التشابه في حد ذاته، ورسالة ضمنية، وهي الأسلوب الذي يمثل فيه المجتمع، لمدى معين، ما يعتقده في التشابه”.
فالفوتوغرافيا الصحفية التي يتخذها بارت موضوعاً لدراسته تُنفذ وتُختار وتُؤلف وتُبني وتُعالج بناءً علي معايير مختلفة مهنية وجمالية وأيديولوجية، وهي كلها عوامل تضمينية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن نفس هذه الفوتوغرافيا لا تُستقبل وتُضم فقط، ولكن تُقرأ بنحو مستقل- من قبل الجمهور الذي يستهلكها- عن مجموعة العلامات التقليدية.
هذا، ويبدأ بارت مقاربته الفينومينولوجية للصورة الفوتوغرافية “الغرفة المضيئة”، مصرحاً بالدافع الخفي وراء هذه الدراسة قائلاً : “استولت عليّ رغبة وجودية حيال الفوتوغرافيا: أردت أن أعرف- مهما كلفني الأمر- ما الفوتوغرافيا في حد ذاتها. ما الملامح الأساسية التي تميزها عن عالم الصور”.
فما هي ماهية الفوتوغرافيا؟ يرى بارت أن أول شيء يميز الفوتوغرافيا هو قدرتها علي النسخ الآلي- إلي مالا نهاية- لما حدث لمرة واحدة. فهي تكرر ميكانيكياً ما لا يمكن أن يتكرر وجودياً. وعلاقة الصورة بموضوعها هي علاقة اندماج تام بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وبهذا المعنى “تنتمي الصورة الفوتوغرافية إلي تلك الفئة من الأشياء الصحائفية، حيث لا يمكننا فصل الصحيفتين دون تدميرهما: زجاج النافذة والمنظر الطبيعي … الخير والشر، الرغبة وموضوعها”.
وفى هذا الصدد، يقسّم بارت الممارسات التي يمكن أن تتحقق إزاء صورة ما إلي ثلاثة انفعالات أو ثلاثة مقاصد: أن تفعل، أن تتحمل، أن تتطلع، وتمثل الأولى خبرة المصور، والثانية خبرة الذات المشاهدة، والأخيرة، الموضوع المُشاهد. ويعترف بارت بأنه لا ينتمي إلي عالم المصورين، لأنه غير صبور ولم يستطع يوماً أن يكون مصوراً أو حتى هاوياً. وبناءً علي ذلك لا يملك سوى أن يحدثنا عن خبرته كموضوع للمشاهدة، وكمشاهد.
وعن خبرته الأولى كموضوع للمشاهدة يحدثنا عن مشاعره عندما يكون مراقباً من قبل عدسة الكاميرا، وكيف أنه إزاء هذا الموقف يجد نفسه منشغلاً باتخاذ وضعية معينة، وضعية غير حقيقية يصطنعها لجسده. فالصورة هي التي توجد جسده أو تميته، والمصور هو الذي يمنحه الوجود. غير أن المفارقة العميقة التي وضع بارت يده عليها تتبدى في قوله : “الجوهر الثمين لتفردي: ما أنا عليه، خارج كل صورة. أريد إجمالاً لصورتي، المتحركة المهزوزة بين ألف صورة فوتوغرافية متغيرة، أريد لها أن تتطابق دائماً مع نفسي”.
وعن خبرته الأخرى كمشاهد يحدثنا بارت كثيراً علي طول الكتاب. فكتاب “الغرفة المضيئة” هو في حقيقة الأمر دراسة فينومينولوجية في خبرة المشاهدة أكثر من أي شيء آخر. وفي وصف هذه الخبرة يعبّر بارت عن حيرته إزاء الصور الكثيرة التي تصله من العالم المحيط به من خلال الألبومات أو المجلات. فبعض هذه الصور قد أثار في نفسه الشعور بالبهجة، بينما أدى البعض الآخر منها إلي شعوره بالنفور، ودون وجود مبرر واضح لمثل هذه المشاعر في إطار مباحث التاريخ والثقافة وعلم الجمال. وينتهي بارت إلي أن المسألة تنتمي إلي دائرة الذات، “لقد رأيت بوضوح أن الأمر تعلق هنا بحركات نابعة من ذاتية سهلة، تنتهي، بمجرد أن يقال ” أحب/ لا أحب: من منا لا يملك فهرسه الداخلي للمذاقات، للتصور، للامبالاة”.
لقد أراد بارت فينومينولوجيا للمشاعر تتأسس علي العاطفة، فكيف تحقق له ذلك؟.
لأن فينومينولوجيا بارت تُعني- في المقام الأول- بخبرة التلقي (المشاهدة)، فإنه يقسّم هذه الخبرة إلي عنصرين يطلق علي الأول “الستوديوم” Studium وهو مصطلح لاتيني يتعلق بالتلقي الثقافي واللغوي والسياسي للصورة، و “البونكتوم” Punctum وهو مصطلح لاتيني أيضاً يعبّر عن التأثر الشخصي بالصورة.
يحدثنا بارت عن خبرته بالستوديوم قائلاً : “أثار الستوديوم اهتمامي بكثير من الصور الفوتوغرافية، سواء كنت أتلقاها في الأشكال، وفي الوجوه، وفي الإيماءات، وفي الزخارف والأفعال (هذا المعنى الضمني حاضر في الستوديوم)”.
وفي المقابل نجد ان البونكتوم موغلاً في الذاتية، ذاتية المشاهد، التي تمنح لنفسها الحق في إخفاء معاني أخرى شخصية مستمدة من تجربتها الحياتية الخاصة ومستندة إلي المادة الخامة التي تقدمها الفوتوغرافيا، خاصة في بعدها الخاص بالستوديوم.
فالستوديوم يمثل المعنى العام المشترك بين أفراد المجتمع الواحد والعصر الواحد في حين يمثل البونكتوم المعنى الخاص الذي يخرج عن هذه العمومية ويختلف من شخص إلي آخر وفقاً لاختلاف وتنوع التجارب. وهو بهذه المثابة رسالة ثانية ومعنى ضمني. معنى لا يقصده المصور ولا يركز عليه، ولكنه -برغم ذلك- يملك مقومات خاصة وخفية تجذب المشاهد إليه وتحرك بداخله شيئاً ما سرياً للغاية. إنه “وخز، ثقب صغير، بقعة صغيرة، قطع صغير، وأيضاً رمية نرد. البونكتوم هو تلك المصادفة، التي توخزني ولكنها أيضاً تؤلمني، تطعنني”.
وأخيراً توصل بارت لماهية الفوتوغرافيا عن طريق اكتشاف العلاقة التى بين الصورة والزمن. فالفوتوغرافيا تختلف عن أي وسيط تمثيلي آخر في أنها تصور الآن ما كان موجوداً ذات مرة. فما تصوره لم يعد موجوداً في الواقع، غير أنه كان موجوداً علي ذات الهيئة لحظة التقاط الصورة وأثناء حضوره أمام العدسة. إننا من خلال الفوتوغرافيا نحيا لحظات ملتبسة ومربكة، لأننا نعايش الماضي الحي والمستقبل الميت في ذات الوقت، إنه الجنون علي حد تعبير بارت، “في الفوتوغرافيا، ما أطرحه ليس فقط غياب الموضوع، هو أيضاً بنفس الحراك، وبالتساوي، وجود هذا الموضوع بالفعل، وأنه كان هنا حيث أراه. وهنا يكمن الجنون” .