فيديو | حارس يمزق قميص شاب صعد على مسرح لالتقاط سيلفي مع “منشد”.. و”مهرجان الخفجي” يوضح

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “كلنا الخفجي” أن حارس الأمن ارتكب خطأ غير مقصود عندما تسبب في تمزيق قميص شاب صعد على المسرح لالتقاط صورة مع أحد المنشدين.
وأوضحت أن الهدف من تصرف الحارس كان حماية المنشد فهد بن فصلا من أي عمل غير متوقع، بعد أن أظهر مقطع فيديو تجاوز الشاب فريق التنظيم وصعوده للمسرح، فقام الحراس بمحاولة منعه من الوصول للمنشد وعدم إرباك الحفل، ونتيجة تملص الشاب، تمزّق قميصه دون قصد.
وأضافت اللجنة أنه تم تسليم الشاب إلى مركز الشرطة داخل المهرجان، وتم التنازل من قبل الشركة المنظمة، بعد إفهام الشاب أن ما قام به يعد مخالفة يجب ألا تتكرر، نافية قيام أي عضو من أعضاء اللجنة المنظمة بالاعتداء على أي شخص.