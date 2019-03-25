نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “محرزي” أحد منسوبي القوات المسلحة

الرئيسية أنحاء الوطن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “محرزي” أحد منسوبي القوات...
نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب جابر بن علي جابر محزري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بجازان.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
بدورهم، عبر ذوو الشهيد محزري عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك ينبع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.