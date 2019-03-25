نجاح عملية امبولحي الاتفاق وعودته بعد 6 أسابيع

أعلن نادي الاتفاق عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها حارس الفريق الجزائري رايس امبولحي في إصبع الإبهام وذلك في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
وستكون مدة غيابه عن الملاعب 6 أسابيع وسيخضع فيها لبرنامج تأهيلي قبل عودته للملاعب.
وسيغيب بذلك عن مواجهة فريقه ضد القادسية في الجولة الخامسة والعشرون في دوري الأمير محمد بن سلمان ومواجهة الهلال في دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن امبولحي كان قد أصيب في أخر مباريات فريقه الاتفاق ضد نضيره الشباب ضمن الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لهدف حيث تم استبداله قبل بداية شوط المباراة الثاني.