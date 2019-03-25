الرئيسية رياضة ندى أبو النجا.. أول سعودية تحترف رياضة الاسكواش تروي قصتها مع اللعبة
سجلت اللاعبة ندى أبو النجا اسمها كأول سعودية تحترف رياضة الاسكواش بعدما نجحت في الانضمام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “PSA”، ودخول قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.
وأوضحت أبو النجا أن بدايتها الرياضية كانت عام 2008، حيث مارست خمس رياضات مختلفة هي السلة والطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، قبل أن تنتقل إلى الاسكواش.
وبّينت أبوالنجا وفقا لموقع “في الجول” المصري، أنها كانت تمارس اللعبة كنوع من الهواية، لكنها حاولت منذ عام 2010 احترافها بشكل رسمي والمشاركة في بطولات كبرى.
ولفتت إلى أن الاسكواش لعبة ممتعة ولها فائدة كبيرة في حرق عدد هائل من السعرات الحرارية مقارنة بالرياضات الأخرى، مبينةً أن طموحاتها كبيرة في اللعبة من خلال المشاركة في بطولات دولية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب العديد من الفتيات السعوديات لإتقانها.