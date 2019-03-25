وظائف شاغرة بالخطوط السعودية في جدة.. وهذه التفاصيل

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج بمجال المحاسبة من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

المسمى الوظيفي:
– محلل محاسبة (Analyst, Accounting).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية، أو المحاسبة، أو أي مجال آخر ذي صلة.
2- لا يشترط وجود خبرة سابقة  (يفضَّل وجود خبرة لا تتجاوز 5 سنوات في مجال الطيران).
3- أن يكون المعدل التراكمي (3 من 4)، أو (3.75 من 5).

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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