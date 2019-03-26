الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا.. وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الرئيسية أنحاء الوطن الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة غدًا.. وأمطار رعدية على بعض مناطق...
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث سيطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وتوقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية للشرقية، ونجران وعسير والباحة ومرتفعات جازان.
وأشارت الهيئة في توقعاتها إلى أن أعلى درجة حرارة ستشهدها المملكة ستكون في شرورة بـ 38 درجة مئوية، وستسجل أدنى درجة لها في طريف بـ 5 درجات مئوية.