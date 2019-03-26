أنحاء – محيا المطيري :
دشن محافظ خيبر أ. فهد بن محمد العطر مساء أمس فعاليات مهرجان خيبر العطاء، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بخيبر ،بحضور أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين حيث قام العطر فور وصوله بقص شريط افتتاح المهرجان والتجول بين أركانه الذي ضم مشاركة أكثر من 20 أسرة منتجة , تنوعت أعمالهم اليدوية والحرفية بين خياطة الملابس وصناعة الأطواق وتغليف الهدايا وعمل السلال وسفر الطعام من السعف والخوص وفنون تقديم الأكلات الشعبية بطريقة حديثة. ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم، وكلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية ” رحب فيها بسعادة محافظ خيبر والضيوف, مستعرضاً الأنشطة والبرامج التي تقدمها اللجنة طوال العام منها الدورات التدريبية والأنشطة الترفيهية التي تعود بالفائدة الكبيرة على الأسر, معرباً عن شكره لسعادة محافظ خيبر لرعاية المهرجان ولتشريفه ودعمه لأعمال اللجنة والذي سيكون له الأثر الكبير على منسوبيها والفئات المستهدفة ” ، تلا ذلك عرضاً مرئياً لبرامج لجنة التنمية وقصيدة وطنية ومسرحية هادفة بعنوان ” أماني وتطلعات” ثم حوار فكاهي بين أب وبنه ، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الرعاة والمشاركين.
هذا وقد أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية في خيبر أ. أحمد بن محمد الشملاني ان مهرجان خيبر العطاء تستمر فعالياته لأسبوعين يتخلله العديد من البرامج التدريبية والتثقفية والتوعوية والاجتماعية، حيث تم اعتماد “21” فعالية وبرنامجًا للمهرجان ، تستهدف الأسرة والشباب ، وتطوير الذات والتنشيط السياحي لمحافظة خيبر لجلب الزوار للمواقع السياحية في المحافظة.
وبين الشملاني أن من أبرز البرامج التي تستهدف الشباب هي دورتي مهارات التحرير الصحفي وأساسيات الفوتوشوب وكذلك الأسرة تستهدف بعدة برامج منها “اجتماع العائلة ” وفرقة ترفيهية للطفل.
وأشار الشملاني أن هناك برامج ثقافية يأتي من ابرزها “سؤال وقصة من وحي السيرة النبوية ،والمعالم السياحية والأثرية في محافظة خيبر” ، أما البرامج التوعوية فتشمل توعية الطفل ضد التحرش بالأطفال وكذلك معرض للتوعية بأضرار التدخين .