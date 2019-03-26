تخصيص منح للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي

أشرف معالى امين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم بمقر الأمانة على قرعة تخصيص منح أراضي سكنية للمشاركين في أحداث تطهير الحرم المكي الشريف عام ١٤٠٠ هـ والكائنة بمخططات ولى العهد رقم (٩) لعدد ( ٢١٣ ) شخص ضمن الدفعة رقم ( ٢١١ ) وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم بسرعة تسليم المشاركين منحهم على القطع المتوافرة لدى الأمانة بموجب المساحات المعتمدة بالمخططات .
وأكد معالي الأمين على ضرورة إنفاذ الأمر السامي الكريم واعتماد تنفيذ أمر المنح للمشاركين وإعفائهم من قيمة الأمتار الزائدة وتزويد وزارة العدل بنسخة من الأمر السامي للاعتماد وإكمال ما يلزم .
و قدم معاليه شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل مدير عام الاراضي والمساحة المهندس أيمن بن علي مطر ، و مدير إدارة اجراءات المنح بندر بن علي دوش ، و مساعد مدير ادارة اجراءات المنح وسكرتير اللجنة مستور بن فائز الحارثي ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .