ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بمكة.. كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ؟ وموضوعه لهذا العام (كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة)، فقد باشر مدني العاصمة المقدسة توزيع المطبوعات عند منافذ دخول المعتمرين والزوار للعاصمة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع النقابة العامة للسيارات ومرور العاصمة من خلال تحديد جداول رحلات باصات المعتمرين في اتجاه العاصمة المقدسة.
وأوضح العميد عبدالله القرشي مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة: أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج متكامل يخدم اهداف مبادرة ” ساعد في المصاعد ” والمنفذة حالياً في بعض مباني المنطقة المركزية، وأن فرق التوزيع بدأت مباشرة أعمالها مع دخول المبادرة المرحلة الثانية وتستمر حتى نهاية مراحل التنفيذ.
وأضاف: ان توزيع المطبوعات يهدف الى التعريف بأهداف مبادرة ساعد في المصاعد وتهيئة المعتمرين للاقتناع وتقبل الافكار التي تدعو لها المبادرة، التي تعنى بالجانب السلوكي لاستخدام المصاعد بمباني سكن المعتمرين.
ولفت القرشي الى الاستخدام المتزامن للمصاعد وتلبية الطلب العالي اثناء الصلوات في الابراج لا يحدث سوى في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويتطلب هذا الاستخدام مجموعة متداخلة من الحلول الفنية والادارية وهو ما تحاول المبادرة تسليط الضوء عليه وتقديم الاجابات ونقل الممارسات الايجابية والتوصيات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتكاملها ضمن منظومة الخدمات المقدمة.
وفي الختام نوه بأن جميع اجهزة الدولة تعمل ضمن توجيهات ولاة الامر لرفع درجة الرضا وجودتها تجاه الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وفي الختام عبر القرشي: عن شكره وتقديره للعاملين بالمبادرة وكافة الشركاء من المتطوعين والاجهزة الحكومية على الروح والهمة العالية في تحقيق وإيصال المبادرة وفق الأهداف الموضوعة.