فيديو | “لقطة إنسانية” لأمير مكة في المنتدى الاقتصادي

أظهرت لقطات تليفزيونية خلال منتدى مكة الاقتصادي، مشهدًا وُصف بالإنساني، لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال مشاركته في الفعاليات.
وكان الفيصل يكرّم الفائز بشخصية العام، وهو رجل الأعمال عبدالرحمن فقيه، وهو من متحدي الإعاقة، الذي أراد إلقاء كلمة، فحرص أمير المنطقة على حمل المايك بنفسه طوال إلقائه الكلمة، وهو ما نال إشادة بالغة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الأمير خالد الفيصل، قد دشّن السبت الماضي، أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، الذي يختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، وتنظمه إمارة العاصمة المقدسة، بالشراكة مع الغرف التجارية بجدة، ومكة المكرمة، والطائف.
وقال الأمير خالد خلال التدشين: «مرحبًا بكم في قبلتكم ووفقكم الله في ندوتكم، قداسة مكان واستثمار زمان بفكر إنسان، دين ودنيا وهمة عليا، كفانا تأوهًا ونواحًا، كفانا تألمًا وجراحًا، نريد كفاحًا، نريد نجاحًا، فعّلوا العلم والاجتهاد، وعزّزوا الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد لسعادة العباد، العلم من دون عمل هدر، والكلام من دون فعل هذر، والفوز لمن جد وصبر، عزيمتنا سعودية، وحكمتنا عربية، وروحنا إسلامية، والسلام».
وشهدت الجلسة الافتتاحية، توقيع الأمير خالد الفيصل وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، اتفاقية لإنشاء مركز العالم الإسلامي في مشروع الفيصلية، واتفاقية ثانية مع وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في منطقة مكة المكرمة، فيما وقّع الاتفاقية الثالثة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، لتشغيل الواحة العالمية في مكة، فيما تمّ توقيع الاتفاقية الرابعة مع محافظ هيئة الاستثمار إبراهيم العمر؛ لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة.