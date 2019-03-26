فيديو | مقطع من حفل زفاف “عريس سجن الحائر” وشقته الجديدة

بثَّ تقرير تلفزيوني لقطات من حفل زفاف النزيل بسجن المباحث العامة في الحائر بمدينة الرياض محمد القحطاني، كما أدلى نجله بتصريح مقتضب عبّر خلاله عن سعادته بتلبية إدارة السجن أمنية والده بالزواج.
وأظهر الفيديو التجهيزات لإقامة الحفل، وقاعة الزفاف، ورقصات العريس مع أصدقائه وذويه، كما بيَّن صوراً من شقته التي وفرتها إدارة السجن، حيث بدت مكتملة الخدمات ومؤثثة بشكل أنيق يلائم عش الزوجية.
وقال القحطاني إن عمره تجاوز الأربعين، قضى منها 20 عاماً بعيداً عن أهله، ولديه ابن واحد فقط، ويرغب في إنجاب إخوة له، فخاطب إدارة السجن للموافقة على طلب زواجه، وبالفعل تمت الموافقة وجرى حفل الزفاف على أكمل وجه.
من جانبه، عبّر ناصر القحطاني (نجل النزيل)، خلال التقرير الذي نقلته قناة “MBC”، عن سعادته بزفاف والده، مؤكداً أن إدارة السجن وفرت لأبيه كل ترتيبات وتجهيزات الزواج، وكانت الفرحة فرحتين، الأولى بالزفاف والثانية برؤية الأهل والأصدقاء لوالده.
وكان القحطاني قد أوضح في تصريحات صحفية أنه محكوم بالسجن 16 عاماً على خلفية انضمامه لتنظيم القاعدة والانخراط في القتال بأفغانستان، مبيناً أنه أمضى 12 عاماً ونصفاً من مدة العقوبة، منها 3 سنوات بسجن باجرام الذي أقامته الولايات المتحدة في أفغانستان، قبل أن تستعيده حكومة خادم الحرمين لقضاء بقية العقوبة في المملكة.
أمن الدولة..
يحقق أمنية موقوف ويقيم له حفل زفاف داخل سجن الحاير
تقرير خلف الخلف #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/wZWebvub4S
— MBC أخبار (@MBC24News) March 24, 2019