فيديو | مقطع يوثق سلب شاب وإلقاءه على الطريق في جدة.. والشرطة تفتح تحقيقًا

باشرت شرطة محافظة جدة، اليوم الإثنين، التحقيق في حـادث سرقة بالإكراه تعرّض له مواطن استقلّ سيارة أجرة، حيث سلب منه تشكيل عصابي مكون من 3 شباب مبلغاً مالياً كبيراً، قبل إلقائه على الطريق والفرار بالمركبة.
وثق الحادثة مقطع فيديو متداول، حيث أظهر تعرّض شاب للاعتداء والإلقاء خارج مركبة بيضاء بمنتصف الطريق بحي الخمرة بجدة، حيث أفاد بأنه تم سلبه مبلغ 34 ألف ريال، رغم مقاومة شديدة من جانبه.
ونفّذ مرتكبو الجريمة الثلاثة حـادث السطو عندما ادّعى أحدهم أنه سائق أجرة، وعند ركوب الضحية يتوقّف ليستقلّ الآخران المركبة على أنهما راكبان، وما إن يكتمل التشكيل العصابي حتى ينهالوا على الضحية بالاعتداء ثم سلب ما لديه من أموال ورميه في جانب الطريق.