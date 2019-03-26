وثيقة نادرة لرواتب الأمراء قبل ٨٢ عامًا.. الملك سلمان كان يتقاضى ١٠٠ريال

كشفت وثيقة نادرة عن رواتب بعض أبناء المؤسِّس قبل 82 عاماً؛ من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ إذ كان يتقاضى 100 ريال شهرياً.
وتُظهر الوثيقة المعروضة في مؤتمر “الأرشيفات العربية” المقام حالياً في الرياض، والتي صدرت في عام 1358هـ، رواتب بعض الأمراء كما كانوا يتقاضونها في تلك الفترة.
وكان يصرف مبلغ 100 ريال للأمراء “سلطان بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عبد العزيز، تركي بن عبد العزيز، نايف بن عبد العزيز، سلمان بن عبد العزيز”، فيما كان يُصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز راتب 400 ريال، والأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز 300 ريال.