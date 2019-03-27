اكتمال مشروع شبكات الصرف الصحي وتوصيلاته في هدى جدة لخدمة 25 ألف نسمة

الرئيسية الشركات اكتمال مشروع شبكات الصرف الصحي وتوصيلاته في هدى جدة لخدمة 25 ألف...
أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال مشروع شبكات الصرف الصحي وتوصيلاته بحي الهدى الجنوبي (الطحلاوي) بمحافظة جدة، وبدأ التشغيل الفعلي لها، وذلك بتكلفة مالية تجاوزت (72) مليون ريال.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية ضمن حزمة من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المائية والبيئية بمحافظة جدة، مبينًا أنها تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس الغامدي:” إنه فعليًا تم إيصال الخدمة إلى العملاء الكرام في الحي وتشغيلها من خلال هذا المشروع، الذي اكتمل تنفذه وتشغيله قبل خمسة أشهر من موعده الزمني المجدول” مبينًا أنه يتضمن خطوط فرعية وتوصيلات منزلية وشبكات صرف صحي، كما سيسهم في رفع الضرر عن المواطنين نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل الحي”.
وبيّن المهندس محمد الغامدي أن المشروع كذلك تضمن تنفيذ أطوال الشبكات الرئيسة والفرعية بما يقارب (27) كيلو متر طولي، ويخدم (1500) عقار، ويستفيد من خدماته أكثر من (25) ألف نسمة.