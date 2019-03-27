الرئيسية الشركات “السعودية للكهرباء” تطلق التيار لمشتركي القطاع التجاري خلال 9 أيام
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء انها بدأت في اختصار إجراءات ايصال الخدمة الكهربائية للقطاع التجاري كمرحلة أولية الى 9 ايام فقط.
وكشفت الشركة ان طالب الخدمة في القطاع التجاري لا يحتاج الى تقديم طلب الخدمة الى الشركة بعد ان تم الربط مع بوابة ” بلدي ” balady.gov.sa/ التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية حيث سيتم ارسال بيانات رخصة البناء آليا الى “السعودية للكهرباء” والتي بدورها ستقوم بتوصيل التمديدات الكهربائية الى موقع المشترك الجديد دون الحاجة لمراجعة الشركة، مشيرة الى ان تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية للمشترك تتم بعد تسديد الرسوم.
وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل اجراءات ايصال الكهرباء للمشتركين. ويساهم هذا الأجراء في رفع ترتيب المملكة في التنافسية الدولية وتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة بين دول العالم.
وقالت إن هذه الخدمة ستكون في المرحلة الأولى بمدينة الرياض وعلى مستوى الطلبات الجديدة للقطاع التجاري تمهيداً لتعميمها على كافة مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة القادمة.