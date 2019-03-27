الرئيسية رياضة بتعادله مع الإمارات.. منتخبنا تحت 23 يتأهل لنهائيات آسيا 2020
أنحاء – نواف الحازمي
تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020 والتي ستقام في تايلند وذلك بعد تعادله مع منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في أخر مواجهات المجموعة المقامة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وكان شوط المباراة الأول قد أنتهى بالتعادل السلبي بينهما وفي الشوط الثاني تقدمت الإمارات عند الدقيقة 51 بواسطة اللاعب زايد العميري.
هدف التعادل للمنتخب السعودي سجله اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 64.
وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانياً بعد المنتخب الإماراتي صاحب المركز الأول في ترتيب المجموعة بـ7 نقاط بعد فوزين وتعادل.
يذكر أن مجموعة المنتخب السعودي كانت قد ضمت الى جانبه المنتخب الإماراتي ومنتخب لبنان ومنتخب جزر المالديف.