بتعادله مع الإمارات.. منتخبنا تحت 23 يتأهل لنهائيات آسيا 2020

بواسطة
Editor 1
-

أنحاء – نواف الحازمي

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى نهائيات كأس آسيا 2020 والتي ستقام في تايلند وذلك بعد تعادله مع منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في أخر مواجهات المجموعة المقامة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان شوط المباراة الأول قد أنتهى بالتعادل السلبي بينهما وفي الشوط الثاني تقدمت الإمارات عند الدقيقة 51 بواسطة اللاعب زايد العميري.

هدف التعادل للمنتخب السعودي سجله اللاعب سعد السلولي في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة حل المنتخب السعودي ثانياً بعد المنتخب الإماراتي صاحب المركز الأول في ترتيب المجموعة بـ7 نقاط بعد فوزين وتعادل.

يذكر أن مجموعة المنتخب السعودي كانت قد ضمت الى جانبه المنتخب الإماراتي ومنتخب لبنان ومنتخب جزر المالديف.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here