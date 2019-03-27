بحضور محافظ القنفذة.. كفى تشارك في “نحمي بيئتنا لرفاة مجتمعنا”

القنفذة – عبدالرحمن المحمادي
شاركت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في معرض أسبوع البيئة والذي انطلق بعنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) والذي تقيمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة أسبوع على الكورنيش الغربي مستهدفا زوار المحافظة.
وتقوم جمعية كفى بدورها كمثيلاتها في مجال التوعية بأضرار التبغ، كما تقدم الفحص المجاني وتوزيع المنشورات والهدايا لزوار المعرض وتوجيه من يرغب في الإقلاع عن التدخين إلى العيادة الطبية.
وفي ختام حفل الافتتاح كرم سعادة محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي ومدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ حسن بن إبراهيم المعيدي جمعية كفى بالقنفذة على مشاركتها المثمرة في المجتمع.
من جهته شكر المشرف العام على كفى القنفذة الأستاذ محمد بن صالح الزبيدي سعادة المحافظ على الرعاية الكريمة لمثل هذه البرامج التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع كما قدم شكره لمدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة على التكريم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.