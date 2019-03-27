برئاسة م.الجاسر.. “العمل والتنمية الاجتماعية” تعقد ورشة عمل لتطوير أداء وخدمات فروعها بالمناطق

الرئيسية أنحاء الوطن برئاسة م.الجاسر.. “العمل والتنمية الاجتماعية” تعقد ورشة عمل لتطوير أداء وخدمات فروعها...
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأربعاء) في الرياض، ورشة عمل حول تطوير أداء وخدمات فروعها في مناطق المملكة والتغلب على التحديات التي تواجهها، وترأس مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الجاسر، الورشة التي شارك فيها مدراء عموم فروع الوزارة في المناطق.
وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة اداء فروعها في المناطق وتطوير وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمستفيدين، بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030.
وناقشت الورشة، عددًا من المحاور من بينها، التحديات التي تواجهها فروع الوزارة في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومناقشة أفضل السبل والآليات المقترحة للتغلب عليها، وكيفية تطوير عدد من الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما خرجت الورشة بعدد من المبادرات والمقترحات التطويرية للارتقاء بالأداء.
وفي ختام الورشة قدم المهندس الجاسر شكره لمدراء الفروع على مشاركتهم الفاعلة والمثمرة في ورشة العمل، وما قدموه من مرئيات وأفكار تطويرية من شأنها تطوير أداء الفروع وتحسين جودة خدماتها.