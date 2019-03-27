بمشاركة 13 قطاعاً أمنياً داخلياً.. انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث | صور

انطلقت فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89)، اليوم الثلاثاء، بمشاركة بمشاركة (13) قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وتفقد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقادة القطاعات الأمنية، استعدادات القوات المشاركة لتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة، التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
واستمع جميع المشاركين إلى شرح مفصل لفعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث والمهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، ولتحقيق التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ مهامها الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.