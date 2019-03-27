الرئيسية رياضة تغريم رؤساء الهلال والشباب والنصر.. ومعاقبة الهلال بسبب جمهوره
أنحاء – نواف الحازمي
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء أربع قرارات انضباطية بحق رؤساء أندية الشباب والهلال والنصر وجمهور الهلال وجاءت القرارت كالتالي :
1- فرض غرامة مالية على رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الاستاذ / خالد البلطان قدرها 110 آلاف ريال بسبب “إدلاء بتصريح ضمن مقطع مصور تعليقا على حوار تلفزيوني أجراه رئيس نادي النصر وذلك بشكل فيه إثارة للرأي العام بما يخرج عن الأخلاق الرياضية”.
قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 139 من اللائحة.
2- فرض غرامة مالية قدرها 110 آلاف ريال على رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بسبب “نشر تغريدة في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر تعليقا على حوار تلفزيوني لرئيس نادي النصر وذلك بشكل فيه إساءة لهذا الأخير على نحو يتنافى مع الأخلاق الرياضية”.
قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 139 من اللائحة.
3- فرض غرامة مالية على رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم قدرها 600 ألف ريال على خلفيّة تصريحاته الإعلامية والتي “فيها إساءة إلى الاتحاد السعودي وبعض لجانه وعدد من منسوبيه بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية ويشكل إثارة للرأي العام” عملا بالمادة 4/50 من اللائحة والمادة 1/40 منها المتعلقة بتكرار المخالفة بدفع غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ القرار”.
قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 139 من اللائحة .
4- فرض غرامة مالية على نادي الهلال بمبلغ 80 ألف ريال بسبب “قيام جمهور نادي الهلال خلال مباراة الفريق أمام أحد وبعد نهايتها برمي عدد 10 أدوات باتجاه أرض الملعب أثناء خروج حارس مرمى الفريق المنافس عبدالله العويشير من أرض الملعب باتجاه الممر المؤدي على غرفة ملابس اللاعبين – حسب ما جاء في تقرير مراقب المباراة الوارد إلى اللجنة- وذلك في المباراة التي جمعت بين الهلال وأحد السبت 23 مارس على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض”.
قرار قابل للاستئناف وفق المادة 139 من اللائحة.