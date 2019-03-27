تيريزا ماي: أنا مستعدة لمغادرة منصبي قبل نهاية ولايتي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة لمغادرة منصبها، إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها، «نحن بحاجة للمضي قدما بالاتفاق وإتمام الخروج».
وتابعت قائلة «مستعدة لإخلاء منصبي، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا».
وكانت حكومة ماي رفضت عريضة وقع عليها أكثر من خمسة ملايين بريطاني تطالب بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أعضاء البرلمان سيناقشون هذه العريضة في الأول من أبريل المقبل، لاسيما أن عدد التوقيعات تخطى 100 ألف، حيث إن البرلمان البريطاني يناقش أي عريضة تنشر على موقع الحكومة الرسمي من جانب بريطانيين وتحصل على 100 ألف توقيع.
وأوضحت الصحيفة أن العريضة ترفض «الادعاء الذي كثيرا ما تكرره الحكومة» بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي «هو إرادة الشعب»، كما تطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد.
من جانبها، قالت الإدارة المعنية ببريكست في الحكومة البريطانية، في رد رسمي على العريضة، إن رفض إلغاء المادة 50 تبقى سياسة الحكومة الصارمة، سنحترم نتيجة استفتاء 2016، وسنعمل على تنفيذ عملية خروج تصب في مصلحة الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشعب صوت لصالح الانسحاب أو البقاء.
وأضافت أن إلغاء المادة 50 ومن ثم البقاء في التكتل الأوروبي سيقوض ديموقراطية بريطانيا والثقة التي وضعها ملايين الناخبين في الحكومة.
وبحسب الصحيفة، قالت السيدة التي أطلقت العريضة، مارجريت جورجيادو، السبت الماضي إنها تلقت تهديدات بالقتل.
وفي السياق ذاته، فقد حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك امس، أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم «خيانة» البريطانيين الراغبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي برفض مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية في أواخر مايو المقبل، إذا تأجل بريكست عدة أسابيع.
وقال في ستراسبورغ أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة، «يجب أن نتوقع التأجيل لفترة طويلة إذا رغبت المملكة المتحدة في إعادة التفكير في استراتيجيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني بالطبع مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات».
وقال «سمعنا أصواتا تقول إن الأمر سينطوي على ضرر أو إحراج بالنسبة لبعضكم واسمحوا لي أن أكون واضحا هنا: مثل هذا التفكير غير مقبول».