شرطة مكة تعلن ضبط المعتدي على مسن داخل محل تجاري في جدة

صرح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن شرطة محافظة جدة باشرت بلاغاً بتاريخ 1440/7/18 عن تعرض مواطن في العقد الثامن من العمر لاعتداء من قبل شخص مجهول، أثناء وجوده بأحد المحلات التجارية جنوب محافظة جدة، والاستيلاء على محفظته وما بحوزته من مبالغ ماليه بالقوة.
وأضاف: أسفرت إجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وكانت الحادثة قد كشفتها كاميرا المحل عقب دخول رجل مسن متوكئاً على عصاه، ولحق به الشاب إلى داخل المحل، فيما توقف المسن أمام المحاسب وأخرج «محفظة» نقوده ليعمد الشاب إلى مهاجمة المسن ويسقطه أرضاً ويسلب ما يملكه بعدما انتزع منه حافظة نقوده.
ولم يتوقف الشاب عند هذا الحد في اعتدائه، بل ألقى بعض الأوراق الخاصة بالمسن من داخل محفظة نقوده، وغادر الموقع، ليلجأ عدد ممن شهدوا الحادثة إلى السيطرة على الشاب وإيقافه مع إبلاغ مركز العمليات الأمنية التي مررت البلاغ لدوريات الأمن، ليتم التحفظ على الشاب وإحالته لجهات الاختصاص.
وتفاعل مرتادو منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو الحادثة، عادين ما أقدم عليه الشاب جريمة مستفزة ومتعمدة، لاستغلال الشاب ضعف المسن وقلة حيلته، مبدين امتعاضهم من عدم سرعة إنقاذ الموجودين للمسن فور اعتداء الشاب عليه، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحقه ردعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمقيمين.