فيديو | شاب يعتدي على مسن ويطرحه أرضًا وينتزع محفظة نقوده

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع اليوم الأربعاء، شاباً يدفع مسناً بالقوة داخل إحدى البقالات ويسقطه أرضاً لسرقة محفظة نقوده.
وبدا في المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة الموجودة في البقالة، لحظة دخول المُسن ومن خلفه الشاب، وطلب المُسن من عامل البقالة ورقة نقدية وقام بإعطائها للشاب الذي ذهب عند ثلاجة المياة وعاد بعدها ووقف بجوار المُسن.
وظهر بعد ذلك المُسن وهو يشتري بعض الأغراض ويحاسب عامل البقالة عليها، ويقوم بوضع نقوده في جيبه، ليفاجئه حينها الشاب الواقف بجواره بمحاولة انتزاع المحفظة منه إلا أن المُسن تمسك بها، فدفعه الشاب بقوة وطرحه أرضاً دون مراعاة لكبر عمره.
وقام الشاب برمي المحفظة للمُسن بعد أن أخذ النقود منها، وسط اندهاش عامل البقالة وزبونين كانا متواجدين حينها.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل مقطع فيديو آخر، يظهر لحظة إمساك بعض الشباب بالمعتدي وطرحه أرضاً وتقييده من قدميه لتسليمه للشرطة، في حين لم يُشر متداولو المقطع إلى مكان أو وقت حدوث الواقعة.