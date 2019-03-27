فيديو | صاعقة تفحم مجموعة “طيور شواهين” قيمتها نحو 20 مليون درهم في الإمارات

الرئيسية حوادث فيديو | صاعقة تفحم مجموعة “طيور شواهين” قيمتها نحو 20 مليون درهم...
أظهر فيديو متداول، مجموعة من الطيور النادرة من نوع شاهين، يقدر عددها بنحو 50 طيراً وقد تفحمت؛ نتيجة تعرضها لصاعقة بداية الأسبوع الجاري.
من جانبه، قال صاحب الطيور خلفان بن بطي القبيسي وفقاً لـ “البيان” إنه خسر ما يقارب 50 طيراً نادراً، لافتاً إلى أنه يوجد بينها طير شاهين قيمته تتجاوز 10 ملايين درهم.
وأوضح القبيسي أن الطيور مدربة على أعلى مستوى، وفازت في العديد من المسابقات، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لتلك الطيور تتجاوز الـ20 مليون درهم.
وأضاف أن الصاعقة التي ضربت المكان المخصص للطيور، كانت قوية جداً؛ حيث أحرقت أعشاشها وحوّلت المكان إلى كومة من الرماد، فيما تفحمت الطيور بالكامل نتيجة ذلك.