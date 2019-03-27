فيديو | فتاتان سعوديتان ترويان كيف احترفتا رياضة الفروسية.. وموقف عائلتيهما منهما

حوّلت فتاتان سعوديتان حبَّهما وشغفهما بالخيل ورياضة الفروسية، إلى احتراف ومهارة وإتقان في ممارسة تلك الرياضة والتعامل مع الخيول وترويضها؛ حيث كشفتا كيف تحولتا من مجرد هاويات إلى محترفات وموقف عائلتيهما من احتراف هذه الرياضة.
وقالت الفتاة ريمان طرزان (20 عاماً)، إنها بدأت تتردد بشكل منتظم على أحد نوادي الفروسية، واستغلت أوقات فراغها لتكثيف تدريباتها على ركوب الخيل، مبينة أنها تتعامل مع الخيل كما تتعامل مع صديقتها، وفقاً لـ”العربية نت”.
وأوضحت ريمان أنها حازت على ميداليتين محليتين في ركوب الفروسية وتطمح لتحقيق مشاركات عربية ودولية، مشيرة إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهتها هي عدم وجود نوادٍ متخصصة في السابق لرياضة الفروسية، لكنها تلقت دعماً كبيراً من أهلها في ممارسة الرياضة ولم تجد رفضاً منهم.
من جانبها، قالت منيرة الذيب (16 عاماً) إنها تحب ركوب الخيل منذ صغرها، وبدأت عائلتها بتنمية هوايتها ودخلت أحد النوادي لتعلم ركوب الخيل حتى أتقنته وأصبحت فارسة، وصارت تشجع الفتيات على تعلم هذه الرياضة.
وأكدت الذيب أن دعم عائلتها لها جاء تيمناً بالثقافة العربية والإسلامية، مبينة أنها تخضع لبرنامج تعلم الفروسية وفق تدريبات يومية لهذه الرياضة التي أصبحت منتشرة بين الفتيات.