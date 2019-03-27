فيديو | وزارة الثقافة تدشن شعارها.. تعرف على دلالاته

تضمن حفل إطلاق وزارة الثقافة لرؤيتها وتوجهاتها، مساء اليوم (الأربعاء)، إطلاق “شعار الوزارة” المستوحى من عمق الهوية السعودية.
وجاء الشعار على صورة خريطة “الحمض النووي”، ويحتوي على ثلاثة عشر خطاً تمثل عدد مناطق المملكة، وتدل على سعي الوزارة لشمول خدماتها لجميع أنحاء البلاد.
وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قد أكد خلال الحفل أن الوزارة تهدف إلى إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية، وتعزيز هويتها، وحفظ إرثها الحضاري.
تدشين شعار #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/ZkiqjBpIRP
— MBC1 (@mbc1) March 27, 2019