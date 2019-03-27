“فيسبوك” تحذف 2632 من الحسابات المشبوهة التابعة لإيران وروسيا ودول أخرى

حذفت شركة فيسبوك، أمس الثلاثاء، 2632 حساباً وصفحة ومجموعة مجهولة من منصتها الرئيسية ومنصة “إنستقرام” المملوكة لها، وذلك لكونها على علاقة بدول كإيران وروسيا ومقدونيا وكوسوفو ومشبوهة في بث أخبار مزيفة وحملات تضليلية مخالفة لسياسات الشركة.
وعن الكيانات الإيرانية المحذوفة، فقد بلغ إجمالي ما تم حذفه على “فيسبوك” 513 صفحة وحسابا، شملت 158 صفحة و263 حسابا و35 مجموعة، فضلاً عن 57 حسابا على “إنستقرام”، والتي استهدفت مناطق: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وإندونيسيا وكشمير وإيطاليا.
فيما بلغ عدد الكيانات المحذوفة التي تربطها علاقة بروسيا، 1907 حسابات وصفحات ومجموعات، وذلك لبثها أخباراً مزيفة تخص النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا حول أزمة شبه جزيرة القرم، وبلغت بقية الحسابات المحذوفة 212، تشمل 172 حساباً شخصياً على “فيسبوك” و40 مجموعة مختلفة على علاقة مباشرة مع كل من مقدونيا وكوسوفو.