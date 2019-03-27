الرئيسية الرأي معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 وأيقونة النجاح والإبداع
شهدت الرياض عاصمة الثقافة افتتاح واختتام المعرض الدولي للكتاب، بالفعل أثلج الصدر وجعلنا نفخر بدولتنا وبالثقافة، والذي كان له أهمية كبيرة في الزخم الهائل من الكتب بجميع أنواعها الثقافية والطبية والاجتماعية والسياسية، والتي تثري المجتمع بتلك الثقافات المميزة، والذي حظي بسبب أهميته برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٩ أيقونة للنجاح والجمال والإبداع والذي يعكس رقي وتطور مملكتنا الحبيبة ورؤية ٢٠٣٠ وما يتبعها من نجاحات ، وذلك بحضور (ضيف الشرف لهذا العام) دولة البحرين ، ومشاركة البحرين أكدت أهمية المعرض، وهي بالفعل شريك الحضارة المميز، فدولة البحرين تزخر بالعديد من الموروث والثقافة الرائعة التي تؤكد البعد الحضاري والمعرفي والثقافي يكمن بالتواصل الحضاري مع بقية الأمم والشعوب، وهذا ما شاهدناه حقيقة الثقافة تجمعنا والكلمة توحدنا، جميل التقارب الحضاري والثقافي بين البلدان، والأجمل جمع الكلمة بيننا، سعدنا بما شاهدناه من عمق للفكرة وتبادل الثقافة، البعد الثقافي للمملكة العربية السعودية وإبراز الدور الثقافي للمثقفين والمثقفات في هذا الوطن وتبادل الخبرات كل ذلك من أجل هذا الوطن، وحرصاً من وزارة الثقافة والإعلام المنظم لمعرض الرياض الدولي للكتاب على نشر المعرفة الفكرية الثقافية لكافة شرائح المجتمع واستثمار زيارة كبار الأدباء والمثقفين للمعرض، بالفعل تعمل الكتب على توسيع آفاقنا ومداركنا وقدراتنا وعقولنا، وتجعلنا نعرف الحديث من القديم، وأن نسعى لتطوير ذاتنا وخدمة وطننا بالفعل الكتب هي الوسيلة الرئيسة التي تجعلنا نتعلم ونتعرف على كل ما حولنا من الثقافات والمعارف والعلوم المختلفة، والاستفادة من تلك الثقافات في خدمة الوطن ختاماً تحية لوزارة الثقافة فكلمة شكراً لن تفيكم حقكم فقد كانت هذه السنة في معرض الكتاب نقلة نوعية نفتخر بها جميعا من حيث التنظيم والفعاليات والدور المشاركة والاهتمام. الجميل
فشكراً عبد الله الكناني على تلك الجهود التي تبرز دور مملكتنا وثقافتها، ونجاحات معرض الرياض الدولي للكتاب كان بفضل الجهود الجبارة سواءً في التنظيم أو في إدارة المعرض أو في البرنامج الثقافي وفي كل اللجان العاملة يجعلنا نفخر بالشباب السعودي في ظل دعم أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتحفيزه وتشجيعه للشباب السعودي والشابات وحرصه على ابناء الوطن وتوجيههم الذي حقيقة زرع حب الوطن وحبه بكلماته وعباراته التي نتغنى بها الآن وانا شخصيا اقولها بكل فخر وعز لأنه محمد بن سلمان نستمد القوة ،، منه نستمد العزم ،،منه نستمد الثقة ،،كعادته أينما يكون .أينما يذهب .أينما يستقر .حضوره مهيمننا .ظاهرا ..مسيطرا ..ثقة وعزيمةً.. تجلت بك نعم تعلمنا منك حب الوطن فهكذا يكون حب الوطن، وأكرر دائما: (ويبقى وطني شامخاً).