“الصحة” تحذر من الزيوت المهدرجة.. وتوضح أضرارها الصحية

حذرت وزارة الصحة من المخاطر الصحية للزيوت المهدرجة “الدهون المتحولة” على الصحة، مبينة أنها تؤدي لرفع الكولسترول في الدم وانسداد الشرايين، ورفع الضغط، والإصابة بالسكري.
وتحدثت الوزارة عبر مقطع فيديوغرافك عن ماهية الدهون المتحولة، وكيف تصبح مهدرجة؟ وما هي أضرارها الصحية؟
وأوضحت، أن الدهون المتحولة هي زيوت نباتية عمدت بعض شركات الطعام إلى هدرجتها، وذلك بتسخينها لمدة تصل إلى 8 ساعات أو أكثر تحت درجات حرارة عالية تصل لأكثر من 400 درجة مئوية، ثم ضخ غاز الهايدروجين فيها تحت ضغط عالٍ، فتتحول من زيوت نباتية إلى زيوت مهدرجة، ما يقضي على الفيتامينات وبقية المواد المغذية والخصائص الصحية الموجودة في الدهون النباتية الطبيعية.
لماذا تستخدم الدهون المتحولة؟
– يمكن للزيت المهدرج أن يبقى في المستودعات لفترات طويلة دون أن يفسد.
– كلفة الدهون المتحولة أقل من كلفة الزيوت النباتية الطبيعية.
– المنتجات التي تستخدم فيها الدهون المتحولة تعيش على أرفف المحال التجارية لفترات أطول.
– وتعمل الدهون المتحولة على تحسين مذاق المنتجات.
ما أضرار الدهون المتحولة؟
– تزيد من نسبة الكولسترول
– تتسبب في أمراض القلب التاجية.
– استهلاك 5 جرامات من الدهون المتحولة يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29%.
– تقلل من المناعة الطبيعية للجسم.
وبحسب باحثين في جامعة هارفارد الأمريكية، فإن استخدام الزيوت النباتية بدلا من الزيوت المهدرجة يحمي أكثر من 100 ألف شخص من الموت المبكر سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.
يذكر أن الدهون المتحولة أو الزيوت المهدرجة منع استخدامها في عدة دول منها الدنمارك، هنغاريا، والمملكة الأردنية.
كيف يتحول الزيت النباتي إلى زيت مهدرج؟#جائزة_وعي pic.twitter.com/7ySI4pHyIR
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 27, 2019