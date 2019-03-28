الفيحاء يتغلب على الباطن بهدفين لهدف

أنحاء – نواف الحازمي
تمكن فريق الفيحاء من تحقيق فوز مهم على ضيفه فريق الباطن بهدفين مقابل هدف.
شوط المباراة الاول انتهى سلبيا وفي الشوط الثاني تقدم الفيحاء عن طريق لاعبه نواف الصبحي في الدقيقة 59.
الدقيقة 69 شهدت تعديل النتيجة من الباطن عن طريق اللاعب زيد العونلي.
وفي الدقيقة 86 استطاع اسبريا من ترجيح كفة الفيحاء بتسجيله للهدف الثاني عن طريق اسبريا.
وبهذه النتيجة صعد الفيحاء للمركز الرابع عشر بـ 22 نقطة بفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز الخامس عشر.
مباراة الفيحاء القادمة أمام نظيره التعاون ومباراة الباطن القادمة ضد الاتحاد في جدة.