حتمية حوار الحضارات في تعزيز القيم الإنسانية

إذا أراد المجتمع أ ن يعيش سعيداً ، يسوده الأمن والأمان ، فلابد من عيش مشترك بين فئاته وطبقاته وانتماءاته .
وما يمكن لهم العيش المشترك هو الحوار .
الحواربين الحضارات ضرورة حتميةوواجب أخلاقي وإنساني ،وشرط مؤكد للتعاون الإيجابي والمثمر للتعايش السلمي بين بني البشر،. وهو يتطلب فضلا عن التكافؤبين الإرادات وتوفر النوايا الحسنة ، الإلتزام بالأهداف التي تعزز القيم والمبادئ الإنسانية ، التي هي القاسم المشترك بين جميع الحضارات والثقافات .
والحوار الأول المطلوب تحقيقه هوالحواربين المسلمين أنفسهم ، ليتدارسوا واقعهم ، وما يحيط بهم من أحداث ، وماينزل بهم من نوازل وكوارث ، وما يفاجئهم من زحف وكيد ومكر.
وبطبيعة الحال فإن المسلمين أحق أن يحاوروا أنفسهم قبل أن يحاوروا غيرهم .
وترك الحوار بين المسلمين واستبداله بسوءالظن ، والرمي بالفسق والفجور والتكفير يؤدي إلى أمر خطير في المجتمع .
والحوار الثاني فيما بين المسلمين وغيرهم ، إذأن الحضارة الإسلامية ارتبطت بالتقدم العلمي والإجتماعي والأخلاقي ، وقدمت للإنسانية ثقافة منفتحة على كل ثقافات العالم .
نحن في وقت تقاربت فيه المسافات ، وتلاقت فيه الثقافات ، واتصلت فيه القنوات إلى صيغةوفاق دولي يهنأفيه الأفراد ، وتطمئن الأمم ، وتأمن الدول ، وتسود الحياة الإنسانية بكل مافيها من وحدة وتنوع، وتطرح أسس التعايش السلمي ، وترتفع فيه المظالم ومظاهر الإستعلاء،مقدرة لكل أمةخصوصيتها في انتمائها ، وثقافتها، وأعرافها .
ونحن بصفتنا مسلمين نعتقد أن ديننا يملك منهجا ويملكها سيرة ويملكها تاريخا وحضارة، من غير أن نصادر حقوق الآخرين في تطلعاتهم من خلال مبادئ عادلة يرتضونها لأنفسهم تحقق صيغة الوفاق الإنساني .
فحوار الحضارات يعيد بناء الكرامة الإنسانية واحترامها ، إذ أنه لاخير عيش بدون عيش مشترك .