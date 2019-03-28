فيديو | مظلة تطير في الهواء حاملةً أحد الأشخاص في تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو متداولاً لشخصين أثناء محاولتهما تثبيت مظلة كبيرة بالوقوف على قاعدتها بعد هبوب رياح شديدة على مقاطعة العثمانية جنوبي البلاد، إلا أن المظلة رفعت أحدهما عدة أمتار في الهواء.
وانتشر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه في العثمانية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فوجئ التركي “صادق سوكادالي” برفعه هو والمظلة بفعل العاصفة ليبدو وكأنه يطير في الهواء، إلا أنه نجا – على حد قوله – “من هذه المحنة دون إصابات”.
كما أكّد سوكادالي، بأنه قفز على الأرض بعد إدراكه باستمرار المظلة في الصعود قائلاً: “أعتقد أنني ارتفعت نحو 3 أو 4 أمتار”، فيما أصيب مواطن آخر يدعى “محمد علي بكشكي” بكسور في قدمه وضلوعه بعد سقوط المظلة الطائرة عليه وفقدانه الوعي.