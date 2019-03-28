مجلس العموم البريطاني يرفض بدائل محتملة لصفقة ماي لـ “بريكست”

صوّت مشرعون بريطانيون ضد ثمانية اقتراحات غير ملزمة بشأن بدائل محتملة لاتفاق خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وحصل مقترحان يتعلقان بإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي وخطة لإلزام بريطانيا بالبقاء في اتحاد جمركي، على أكبر عدد من الأصوات ولكن كلاهما رُفض بفارق ضئيل.
وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 295 صوتا مقابل 268 صوتا ضد فكرة إجراء استفتاء جديد، وذلك بعد أن اختار 52% من الناخبين ترك الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تم رفض اقتراح الاتحاد الجمركي بأغلبية 272 صوتا مقابل 264 صوتا.