أكثر من 109 آلاف قضية إنهاء نكاح خلال 18 شهرًا.. مكة والرياض تتصدران

أفاد تقرير صحافي بأن محاكم الأحوال الشخصية استقبلت 109407 قضايا فرقة وإنهاء نكاح خلال 18 شهرا، وكانت منطقة مكة في الصدارة ثم الرياض، في حين سجلت الحدود الشمالية والجوف النسبة الأقل.
وشهدت محاكم منطقة مكة المكرمة بحسب “الوطن” تسجيل 32159 قضية، والرياض 24930، والشرقية 13505 قضايا، في حين استقبلت محاكم الحدود الشمالية 1587 قضية، والجوف 2195، ونجران 2667 قضية.
من جانبه، أشار المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي إلى أن قضايا إنهاء النكاح والفرقة تختلف عن قضايا فسخ النكاح، حيث يعني الأخير تقدم الزوجة بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها عن زوجها وذلك في حالة رفض الزوج الطلاق ولديه نية بإلحاق الضرر بها.
أما قضايا إنهاء النكاح والفرقة فيقصد بها -بحسب النباتي- أن يكون الزوجان لديهما القبول والرضا في الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية، فيقوم الزوج بإحضار شاهدين والتوجه لدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية من أجل إجراء الطلاق وإنهاء ذلك فيتم الطلاق وإصدار الصك على الفور.