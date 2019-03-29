“التجارة” تشهر بمواطن ووافد لإدانتهما بجريمة تستر تجاري في مجال المقاولات

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية سورية عقب صدور حكم قضائي بإدانتهما في جريمة تستر تجاري من خلال منشأة تزاول نشاط المقاولات العامة والصيانة والتشغيل.
وتشير التفاصيل إلى أنه ثبت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمحافظة رفحاء في الحدود الشمالية.
وقضت المحكمة الجزائية بعرعر بفرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر للمواطن المتستر وشهرين للوافد المتستر عليه، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.
كما قضت المحكمة بإبعاد الوافد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم بصحيفة محلية على نفقة المخالفين.