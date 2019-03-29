الرائد يكمل على موسم الأهلي بخماسية ولا أروع

أنحاء – عادل رشيد
تغلّب فريق الرائد على مضيفة الأهلي في اللقاء الذي جمعهم على ارضية مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( الجوهرة) بنتيجة ٥-٤.
وشهدت المباراة نديّة بين الفريقين حيث تقدّم الرائد عن طريق اللاعب محمد العمري في الدقيقة ٥ ليضيف صالح الشهري الهدف الثاني في الدقيقة ٦ لم يصمد رائد التحدّي كثيراً ليحرز مهنّد عسيري تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة ١٠ وبعد عدّة دقائق يضيف سلمان المؤشر هدف التعادل في الدقيقة ٢٠ احتاج الاهلي لسبع دقائق ويضيف القائد هدف التقدّم في الدقيقة ٢٧ ليغلق الشوط الأوّل الستار بتقدّم أهلاوي ٢-٣.
بدأ الشوط الثاني برغبة أهلاوية ليحرز مهنّد عسيري هدف الاهلي الرابع في الدقيقة ٥٣ حظرت الإثارة والنديّة بين الفريقين ليأتي الرائد برغبة تقليص الفارق عن طريق هدّاف الفريق صالح الشهري في الدقيقة ٦٢ فيما لوحظ على دفاعات الأهلي العشوائية ليتم إضافة هدف التعادل للرائد عن طريق هدّافه صالح الشهري في الدقيقة ٦٩ وبعد عدّت دقائق استطاع ذات اللاعب إحراز هدف الانتصار الخامس … ليصل بفريقه الرائد الى النقطة ٣١ ويبتعد عن منطقة الخطر ويتجمّد رصيد الأهلي عند ٤٠ نقطة.