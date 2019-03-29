توقعات الأرصاد لطقس الجمعة: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم (الجمعة)، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وأوضحت أن المناطق المتأثرة بتلك الحالة هي الرياض، والشرقية والقصيم، ونجران وأجزاء من الحدود الشمالية، وأجزاء من حائل، ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت أن ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر سيصل من متر إلى مترين، فيما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما سيصل ارتفاع الموج في الخليج العربي من نصف متر إلى متر ونصف المتر، والموج خفيف إلى متوسط.