شاهد.. ضبط 1.7 مليون “سواك” مُعاد تنظيفها وتغليفها في مكة المكرمة

ضبطت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1.7 مليون “سواك” غير صالحة للاستخدام مجهزة للبيع في شقة سكنية بمكة المكرمة حُولت بالخفاء لمعمل تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة.
وتلقت الفرق الرقابية للوزارة بلاغاً للاشتباه في تحويل شقة سكنية لمعمل، وبتفتيشها اتضح صحة البلاغ ووجود معمل تديره عمالة مخالفة لتجميع المساويك القديمة وقصها وغسلها وتجفيفها وتغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية ومخالفة.
وضبط بالمعمل عدد مليون و 738 ألف سواك غير صالحة مجهزة للبيع، و1600 كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و143,000 ملصق مقلّد لعلامات تجارية، فتمت مصادرتها جميعاً، وإحالة العمالة المخالفة لمركز شرطة العزيزية، واستدعاء مالك الموقع لاستكمال الإجراءات.
وتؤكد الوزارة مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود غش وتحايل على المستهلكين، وتطبيق العقوبات على المنشآت غير الملتزمة داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، على الرقم 1900، أو تطبيق “بلاغ تجاري”.