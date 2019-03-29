الرئيسية حوادث طائرة سعودية تهبط اضطرارياً بمطار القاهرة لإنقاذ حياة مسافرة
هبطت طائرة سعودية بمطار القاهرة الدولية اضطرارياً، أثناء رحلتها من تونس إلى جدة، لإنقاذ حياة راكبة تونسية تعرضت لوعكة صحية.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة رحلة 366 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة تونسية لوعكة صحية شديدة.
وعليه تم السماح له بالهبوط بموقع 12 داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكبة وبالكشف عليها، تقرر نقلها لمستشفى هليوبوليس، لتقديم كل الخدمات الطبية لها، وإنقاذ حياتها لسوء حالتها الصحية.